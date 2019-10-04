库克意大利演讲：苹果不会把用户“当作产品”

上周，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）一直在欧洲各地拜访。他的最近一站是意大利。在意大利，库克出席了Osservatorio Permanente组织的活动。该组织专注于“通过公民教育，培养年轻人成为社区的积极成员”。

根据Macitynet的报道，库克特别出席了第20届媒体扫盲项目“II Quotidiano in Classe”的开幕典礼，并发表演讲。作为支持媒体扫盲工作的一部分，苹果于今年3月与该组织建立合作。

在演讲和随后的问答环节，库克表示，虽然互联网带来了许多积极帮助，但“假新闻是消极影响之一”。“互联网带来了许多积极正面的东西，但假新闻是负面影响之一。所有热爱民主和自由的人都肯定会认为，辨别真假是自由的基础。高质量新闻是每个民主的基础，而开放和自由的新闻是必不可少的。”

库克还强调，苹果不会将用户“当作产品”，也不会出售或泄露任何用户数据。“我相信，如果我们每个人都认为，我们所做的一切都受到监督，所有研究和我们的思考都被了解，那么我们会在适当时刻调整自己的行为。这不是因为有什么错误，而是由于如果时间更少，我们的探索就会更少。这也是因为，某些政府部门和公司在监视一些公民。我们不会出售你的数据。在苹果，我们永远不会把你当做产品，而是当成拥有尊严、享受尊重的消费者。”

苹果最近发布了几项与气候变化相关的声明。库克在周四的活动中表示，苹果将可再生能源视为优先事务并不是因为法规，而是因为这是“道德义务”。他还提到了苹果最近公布的支持“童年抵美者暂缓遣返”（DACA）计划的简报。

“我们这样做并不是因为这是法律的要求，而是基于道德义务。我们也是移民的支持者，因为富裕国家必须接受想要逃离困境的移民。我希望，年轻人和儿童，即所谓的有梦想者，留在美国学习。教育能带来平等，是确保每个人都享受平等机会的跳板。”

在这场活动的最后，库克给学生们留下了一条关于使用智能手机的建议。“智能手机能让你更接近那些离你很远的人，但请不要因此远离那些离你很近的人。如果你花更多时间关注智能手机，而不是别人的目光，那么你就错了。我们制造这些产品是为了提供帮助，而不是让你浪费时间。”