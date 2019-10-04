谷歌承诺提供1000万美元，支持低收入和少数族裔企业家创业

两年前在宾夕法尼亚州匹兹堡的一个活动上，谷歌首席执行官Sundar Pichai透露，作为Grow with Google的一部分，谷歌未来五年将投资10亿美元与非营利组织合作。该项目旨在帮助人们发展他们找工作或业务增长所需要的技能。

谷歌旗下的慈善机构Google.org今天表示，将拨出1000万美元，帮助低收入和少数族裔创业人士获得培训和资金，这在某种程度上是对这一使命的重新承诺。

今年早些时候，Google Small Business Ads产品经理Kim Spalding在一篇博客文章中写道，小企业对我们的社区产生了巨大的影响——不仅创造了就业机会，还像对待家人一样对待客户，而且定义了一个城镇的独特之处。谷歌致力于帮助这些企业利用网络的力量发展壮大。

其中200万美元将捐给美国图书馆协会（ALA），以在10个州的图书馆建立创业中心。谷歌表示，其目标是与社区组织建立合作伙伴关系，并对为弱势创业者提供所需资源的模型进行测试。

在宣布这一承诺的新闻发布会上，谷歌透露，Google Search关键词“夫妻店（一般指小型本地商店）”最近达到了三年来的最高点，对附近本地企业的搜索量是10年前的350倍。去年，人们对当地商店的兴趣创下了历史新高。这家总部位于山景城的公司还表示，它为全球企业带来了超过10亿的客户连接。谷歌在最近发布的《美国经济影响报告》（U.S. Economic Impact Report）中称，其搜索和广告工具去年为美国数百万企业、网站出版商和非营利组织创造了3350亿美元的经济活动。

作为Grow with Google的一部分，谷歌在2016年资助了非盈利的CODE2040项目，该项目旨在为硅谷以外的非裔美国人和拉丁裔企业家创造更多的机会。最近，谷歌推出了Google Primer，利用五分钟的互动课程，向中小企业、初创企业和求职者传授数字营销和商业技能。

在线教育初创公司Udacity在2018年与谷歌合作，为应届毕业生和处于职业生涯中期的专业人士免费提供12门职业课程，与此同时谷歌与Coursera单独合作，推出了一个培训IT专业人士的新项目。去年，这家科技巨头为谷歌地图（Google Maps）和Cloud Talent Solution（人工智能驱动的工作搜索平台）添加了过滤器和功能，以便更好地为退伍军人匹配工作，帮助Google Search用户找到招聘退伍军人的企业。今年6月，谷歌为了让企业家更容易找到业务工具和服务，推出了门户网站Google for Small Business。