特斯拉又“撞”了！智能召唤功能事故频出，监管机构已调查

据外媒报道，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周三表示，美国监管机构正在调查使用特斯拉“Smart Summon”智能召唤功能的特斯拉汽车自动驾驶的停车场事故。

此前，一些用户在社交媒体上发布了几段视频，视频中显示特斯拉汽车似乎发生了事故。其中一人上传了一段特斯拉汽车撞到车库墙上的视频，另一人则上传了一辆特斯拉被倒车的车辆撞到的视频。

特斯拉上周进行了一次软件升级，为一些客户增加了“Smart Summon”智能召唤功能。当汽车在200英尺内，同时在他们的视线范围内时，他们可以使用手机应用程序在停车场直接召唤汽车行驶到自己身边。

特斯拉在其网站上对该智能召唤功能的描述是：“你停放的汽车会在停车场的任何地方找到你。”

在被问及事故报告时，美国国家公路交通安全管理局表示，“我们已经了解了与特斯拉的智能召唤功能相关的报告。我们正在与该公司保持联系，并继续收集相关信息。安全是NHTSA的首要任务，如果发现与安全相关的缺陷，我们将毫不犹豫地采取行动。”

特斯拉没有回应置评请求，但首席执行官埃隆·马斯克周三在twitter上表示，在智能召唤功能上线的最初几天里，该功能的使用次数已经超过了55万次。

特斯拉表示，使用智能召唤功能的用户应该有一个清晰的视线，并检查周围的环境。该公司表示，当检测到障碍物时，特斯拉汽车会绕开它或者停下来并通知车主。

除此之外，该公司表示，用户可以通过主动释放应用程序中的按钮来停止对特斯拉汽车的召唤，并补充说：“用户依然对汽车的行动负责，他们需要让汽车一直处于自己的视线中，时刻监视它的行动以及周围的环境，因为它可能无法检测到所有的障碍。在快速移动的人群、自行车和汽车周围尤其要特别小心。”

虽然特斯拉表示，智能召唤功能只会在私人停车场和车道上使用，但这一功能的创新之处在于，它允许车辆在没有司机驾驶的情况下进行操作。联邦汽车安全条例是几十年前制定的，那时这种技术还没有出现。

特斯拉周三公布，该公司第三季度交付了9.7万辆汽车，低于一些分析师的预期。

除了社交媒体上描述的撞车事故，还有几次险些相撞的视频。

在一段推特视频中，一辆特斯拉驶出一个停车位，开始穿越车道时，一辆SUV几乎与其直接相撞。视频中还传出了拍摄者的惊叫声。

智能召唤功能的设计者是来自达拉斯的解决方案架构师Roddie Hasan，他评论说，他的“智能召唤的第一次测试并不顺利。”

“一辆车从路上开过来，拐了个弯进了停车场，我以为特斯拉会检测到然后停下，但是当我看到我的特斯拉没有减速时，我不得不把手指从应用程序的按钮上拿开。”Hasan告诉路透社记者。

另一位推特用户Mark Solomon也上传了一段视频，视频显示他的车无法正确使用该功能进行自动泊车。

他说：“我不确定是什么问题，但我认为可能是有人用了一张旧的停车场地图。”

虽然特斯拉汽车的该项功能存在问题，但也有一些用户的评价非常积极。其中一人上传了一段视频，视频中一辆白色的特斯拉缓慢地在一个停车场周围移动了一分多钟，最终安全抵达了操作员站的地方。

该用户表示：“能够亲眼看到这项技术真正实现，这绝对是一个意义深远的时刻！人们不理解实现这一目标的深度和挑战有多难。”

智能召唤功能是马斯克向客户承诺的一系列自动驾驶功能中的一项，客户只需支付6000美元，就可以享受由硬件和软件组成的“完全自动驾驶”套餐。

自动驾驶功能是特斯拉希望保持领先于传统汽车制造商的一个方面，传统汽车制造商在让汽车在没有司机的情况下运行方面比较保守。