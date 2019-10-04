小米笔记本Pro 512GB版降至5499元，Pro 2代仍无消息

IT之家10月4日消息 根据小米笔记本微博的消息，小米笔记本Pro i5/8GB/512GB版本现已降到5499元。

据悉，2019新款的小米笔记本Pro今年4月份发布，采用英特尔第八代低压i5处理器，显卡更新为MX 250，256GB SSD版本首发价格5399元起。

外观方面，小米笔记本 Pro 2019款与老款相比没有变化，依旧是采用15.6英寸屏幕，72% NTSC色域，6.52mm边框，81.5%屏占比。

配置方面，小米笔记本 Pro 2019款没有更新最新的Whiskey Lake处理器，依旧是i5-8250U和i7-8550U可选。显卡更新到了英伟达的最新的MX 250，但是相对于前代的MX 150提升也不到10%。

小米笔记本Pro 当初发布的时候是令人眼前一亮的，简洁无logo的设计、全金属的机身、窄边框屏幕都是不错的卖点。然而，2019年都快快要结束了，当各家都拿出创新性产品时，小米笔记本 Pro 仍然在坚守最初的设计。

目前为止，官方仍未透露小米笔记本Pro 2代的消息，如果这款产品真的存在的话，势必会在模具上进行一些列的革新，采用频率更高的Comet Lake 还是架构更新的Ice Lake还要看小米如何做出取舍。