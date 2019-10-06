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EA《Apex英雄》《圣歌》被起诉侵权：因在游戏中使用虚拟货币

2019-10-6 10:11:14来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家10月6日消息 著名游戏公司EA最近收到至少两项专利侵权指控的法律通知，该诉讼案将在德克萨斯州地方法院出庭。

诉讼是上个月由Stone Interactive Ventures（SIV）提起的，原告指出，他们目前在美国专利商标局拥有US7593864B2和US8516473B2的专利权。诉讼指控EA在未经许可的情况下使用原告的上述两项专利权，要求EA停止侵权。

这两项专利权与虚拟财产的管理以及所有权、还有程序对象的分发和销售有关。以《Apex英雄》和《圣歌》为例，两款游戏分别具有Apex币和Anthem碎片，可用于从游戏内商店购买化妆品以定制武器和角色的外观。SIV称，参与者也通过使用这些虚拟货币获得虚拟财产来侵犯相同的专利。此外，虚拟财产可以在游戏中进一步转让或共享，这违反了专利细则中提到的“财产的购买和所有权”。

不过，目前诉讼没有提及原告要求赔偿的任何款项，如果判决有利于SIV，则将其交给德克萨斯州法院。

从可掌握的信息看，SIV基本上是专利主张实体，其购买专利是为了获利而不是使用。不过EA（虽然是本案的被告）也一直在获取可以推动未来微交易的专利。最近，这家游戏巨头被发现通过资产收购获得了一项专利，该系统能够让玩家在游玩时有强烈的需要去进行游戏内购，因为在系统中虚拟物品的价值会随着时间的推移而减少。

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关键词：EAApex英雄圣歌

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