IT之家10月6日消息 电影我和我的祖国官方微博刚刚宣布，电影《我和我的祖国》票房破20亿，打破国庆档票房历史纪录，创造献礼片票房历史新高。

除此之外，今日00:52分，电影《攀登者》票房破7亿，16:30分，电影《中国机长》票房突破17亿，截止目前，三部国庆档主旋律电影票房已破40亿。

据悉，《我和我的祖国》在点映阶段就以近90%的上座率领跑，正式上映后，不仅在多平台评分都是同档期第一，更是包揽了国庆档单片单日票房的前三甲。