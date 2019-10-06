吴晓波上市失败罗永浩吐槽：梦太大还入错行

今日下午，罗永浩转发关于《吴晓波上市梦碎，自媒体上岸并不容易》的文章时发表评论称，吴晓波只是“事后诸葛亮”，上市失败很正常。

罗永浩称，“吴晓波失败的原因其实很简单：1.梦太大，他上市？我就靠啊，有没有搞错？2.入错行，本来就是个事后诸葛亮（我是说复姓事后，仨名诸葛亮），结果玩嗨儿了产生幻觉，老以为自己复姓诸葛，名亮。”

随后罗永浩表示，“每次有**教我如何做手机的时候，我都想说下面的这段话，但每次都忍住了。今天，在这举国欢庆吴晓波老师上市梦碎的大喜日子，我就说了吧：‘你们的心情我很理解，国足踢得不灵的时候，我也有冲动跑到场边儿直接给他们来个场外指导，但每次都克制住了……因为我只是有点傻，并不是真的**呀。’”

罗永浩与吴晓波的结怨或许是因为罗永浩做锤子手机不成功之后，吴晓波进行了评论。吴晓波称罗永浩犯了两个错误，“第一，梦太大。第二，入错行。我为了讲这个课，专门买了锤子手机。我买的时候京东商城只剩4部手机，我拿来做纪念。罗永浩聪不聪明？聪明。会不会说？会不会融资？勤不勤奋？为什么挂掉了？因为他入错行了。他做手机是2014年5月份，2013年中国销售手机3. 5亿部，同比增长84%。问题是当增长84%的时候，这个行业跟你没有关系了。”

自媒体龚进辉称这个评论并不靠谱，称这是马后炮式总结，而且总结得还完全不着边际。

而今天罗永浩的评论也是类似于当初的吴晓波，都提到了“梦太大”和“入错行”。

9月27日晚，全通教育发布公告称，终止收购吴晓波旗下巴九灵96%股权重组事项。这意味着，全通教育这桩备受关注、筹划近半年的收购“黄”了，同时“吴晓波频道”登陆资本市场的计划也暂告一段落。