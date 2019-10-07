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微软：提升Windows 10设备性能的19H2更新尚未准备完毕

2019-10-7 9:57:05来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月7日消息 预计微软代号为“19H2”的Windows 10 1909更新将于秋季正式发布，但根据微软布兰登·勒布朗（Brandon LeBlanc）的说法，Windows 10 19H2目前尚不能向用户推送且还没有进行RTM更新。

当被问及Windows 10更新的RTM状态时，他说：“还没有完成。”也就是说目前微软仍未准备好提供Windows 10 1909版本的更新推送工作，不过有消息称最快将会在未来的一两周内开始推送。

微软表示，他们将在每年的春季和秋季推出Windows 10功能更新，但是Windows 10 19H2不会是一个重大升级，主要是对Windows功能上进行一系列的更新，同时提高设备的性能（例如提升内核性能及电池续航）。在近期出现了更新导致崩溃的现象之后微软公司将对系统更新进行更长时间的测试，以避免发生类似的错误。

不过有消息称微软将在10月8日详细介绍更新的发布计划，这意味着更新不会在同一天推送。

Windows 10 2019年秋季更新将利用英特尔最受欢迎的睿频技术来优化处理器的处理能力并提升了硬件的可靠性。微软已经通过2019年5月更新对Windows 10进行了调整，以优化AMD Ryzen CPU的性能。

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关键词：微软Windows 10

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