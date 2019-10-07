诺贝尔奖十大年轻得主：获奖者保持头衔最长达99年

诺贝尔奖是世界上最享有声望的科学奖项之一，1895年，瑞典化学家阿尔弗雷德·诺贝尔(Alfred Nobel)在遗嘱中将自已大部分财产设立化学、物理、文学、生理医学以及和平奖的奖金，用于奖励在这些领域做出突出贡献的个人。1968年开始，瑞典中央银行一直为诺贝尔经济学奖提供奖金。

让我们来看看诺贝尔奖历史上最年轻的10位得主(以下是以获奖者获奖时的年龄进行排名)：

1、马拉拉·尤萨夫扎伊(Malala Yousafzai)，17岁

马拉拉伊是当前世界上最年轻的诺贝尔奖主，2014年，年仅17岁的她获得了诺贝尔和平奖，她出生在巴基斯坦斯瓦特地区，因为强烈反对压制女童而被塔利班分子枪击头部，伤愈后她继续为儿童教育权利而奋斗，目前生活在英国。

2、劳伦斯·布拉格(Lawrence Bragg)，25岁

布拉格保持最年轻诺贝尔奖得主头衔长达99年，之后马拉拉·尤萨夫扎伊(Malala Yousafzai)刷新了他的纪录，他于1915年赢得了诺贝尔物理学奖，他出生于澳大利亚，毕业于英国曼彻斯特市维多利亚大学。他因利用X射线分析晶体结构而获得诺贝尔奖，他还创建了X射线波长、入射角、晶体内原子层之间距离之间有关联性，他的最新发现使计算透明分子中原子位置成为可能。

3、纳迪亚·穆拉德(Nadia Murad)，25岁

纳迪亚出生于1993年，她是一名伊拉克雅兹迪族人权活动家，生活在德国。2014年，恐怖组织绑架并囚禁她3个月时间，最终她成功逃离。2018年，纳迪亚因致力于结束“将性暴力作为战争和武装冲突的武器”而获得诺贝尔和平奖。

4、维尔纳·海森堡(Werner Heisenberg)，31岁

1932年，德国科学家维尔纳·海森堡获得了诺贝尔物理学奖，一年后，1933年，他再次获得诺贝尔物理学奖，他提出的不确定性原理对如何精确确定粒子速度和位置设定了限制，他还建立了一种基于测量的量子力学，从而发现了氢的同素异形体。海森堡还对宇宙射线和铁磁性理论做出了重大贡献。

5、保罗·迪拉克(Paul A.M. Dirac)，31岁

1933年，年仅31岁的迪拉克获得了诺贝尔物理学奖，同年他与埃尔温·薛定谔(Erwin Schrodinger)分享了这一奖项，因为他发现了新的原子理论产生形式，他被人们认为是量子力学和量子电动力学的先驱之一。

6、卡尔·大卫·安德森(Carl D. Anderson)，31岁

1932年，年仅27岁的安德森发现了正电子，4年后，他因这项发现获得了诺贝尔物理学奖，成为世界上最年轻的诺贝尔奖得主之一。值得关注的是，安德森在1936年发现了μ介子，他在美国加州理工学院工作，他的学术研究生涯主要在这里度过。

7、李政道(Tsung-Dao Lee),31岁

李政道的博士导师是著名的物理大师恩里克·费米(Enrico Fermi)，费米于1938年获得奖贝尔奖。1957年，31岁的李政道因其与杨振宁合作提出“弱相互作用中宇称不守恒理论”，获得了诺贝尔物理学奖，他的研究导致了关于基本粒子的创新发现。

8、鲁道夫·穆斯堡尔(Rudolf Mossbauer)，32岁

穆斯堡尔发现穆斯堡尔效应的过程非常有趣，当时是由于他忽视了专家关于实验设备的建议。1961年，32岁的他因“关于伽马伽射的共振吸收研究”和穆斯堡尔效应被授予诺贝尔物理学奖，科学家基于他的发现能够更好地研究原子核能量，以及如何受到周围环境和其他现象的影响。

9、弗雷德里克·班廷(Frederick G. Banting)，32岁

班廷是一位加拿大医生，1923年年仅32岁时获得了诺贝尔生理医学奖，他在狗胰腺提取物中发现了胰岛素，他还给一只患糖尿症的狗注射了胰岛素，治疗之后发现该疗法可使动物血糖指数降至正常水平，同时，他是使用胰岛素治疗糖尿病的第一人。

10、梅里德·科里根(Mairead Corrigan)，32岁

1944年1月27日，梅里德出生于北爱尔兰的贝尔法斯特，1976年，32岁的她获得了诺贝尔和平奖，此外她还获得其他一些奖项，她是北爱尔兰和平运动的创始人，该运动后来改名为“和平人民社区”，该组织致力于结束北爱尔兰天主教徒和基督教徒之间的残酷冲突。