印度拟规定移动支付份额上限，或影响阿里小米等服务商

IT之家10月7日消息 据印度媒体报道，印度国家支付公司(NPCI)正在考虑对使用印度统一支付基础服务（UPI）的移动支付服务商设定33%的市场份额上限。此举是在谷歌支付逐渐在印度市场占据主导地位之后做出的。这一举措可能会影响到阿里巴巴、小米等在印度提供移动支付服务的中国公司。

目前，谷歌支付和沃尔玛的PhonePe占印度UPI支付交易（即使用上述的基础服务）的三分之二以上。阿里巴巴支持的Paytm公司排名第三（Paytm在2018年年底之前一直是印度移动支付市场的第一名）。其他国家支付服务逐步扩张，影响到了包括印度国家支付公司BHIM在内的许多其他支付应用的市场份额。

虽然印度政府热衷于推动移动支付，但现在，印度政府似乎在双重考虑美国两大公司的寡头垄断可能性，谷歌和沃尔玛这两家公司依靠印度独特的公共基础设施进行数字支付。如果上述的的市场份额上限得以实施，这将是迄今为止遏制印度大型科技公司的最重大反垄断行动之一。

印度媒体这一消息公布后，谷歌表示，希望阻止这个新政策。谷歌称这将扼杀印度科技市场的创新，并违背印度政府在移动支付市场投资数亿美元、开拓这一市场的目标。谷歌表示，此举将阻止新消费者选择使用他们喜欢的支付软件。

下一步，印度如何具体实施市场份额上限，避免损害优秀支付公司的利益，尚不得而知。而阿里巴巴、小米等公司在印度的业务也逐步开展，印度政府此举也将影响他们在印度移动支付市场的相关利益。