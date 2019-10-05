谷歌拟收购视频应用Firework，挑战海外版抖音

北京时间10月5日晚间消息，据国外媒体报道，谷歌正考虑收购视频应用Firework。与当下较为流行的TikTok（抖音海外版）类似，Firework也允许用户创建和分享视频短片。

Firework总部位于美国加州红杉城（Redwood City），该公司自己标榜为“社交移动电视的未来”。在今年早些时候的一轮融资中，Firework获得了1亿美元的估值。

知情人士表示，谷歌和Firework目前尚未讨论定价问题。报道称，谷歌收购Firework的动机是“始终保持领先”。此外，谷歌也在寻找视频应用领域的其他潜在收购对象。

市场研究公司SensorTower数据显示，今年第二季度，TikTok的下载量在全球排名第四，落后于Facebook旗下的三款应用WhatsApp、Messenger和Facebook。

当前，许多竞争对手都在关注TikTok的成功。TikTok很快就证明了，自己对谷歌旗下的YouTube来说是一个有趣的挑战。如今，TikTok已经能够捕捉到一些最受欢迎的YouTube创建者来采用它的平台，同时也打造出了自己的明星。

有业内人士称，由于担心旗下视频共享平台遭遇潜在竞争对手，谷歌很可能愿意为其内容创作者提供一种可替代的营收模式，通过制作内容获得报酬。目前，TikTok还没有与创作者分享收入。

此外，谷歌还可以利用自己的规模效应，让Firework在全球范围内获得前所未有的知名度和影响力。