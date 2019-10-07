李楠谈华为Mate30/Pro：在30~49岁人群中忠诚度和使用评价极高

IT之家10月7日消息 9月19日，华为在德国慕尼黑正式发布了Mate30、Mate30 Pro最新旗舰手机，随后26日在国内举行Mate30系列国行发布会。

由于美国的制裁，华为Mate30系列没有预装谷歌应用及服务，后期通过三方安装GMS的方法也不再可行。从华为Mate30系列首发中国市场可以看出，没有GMS的智能手机在海外市场存在一定的劣势，好在华为正通过积极部署HMS，以资金奖励的方式鼓励更多的开发者加为HMS开发生态。

面对这款华为最新旗舰机型，李楠也给出了自己的看法，并简要分析了一下华为手机在市场上的优势。

以下为李楠谈华为Mate30系列手机全文：

手机行业有一个反应产品是否好用的一个非常准确的指标，就是换机存留率。比如iPhone而言，就是100个用户，下一次买手机的时候是否还买iPhone。

曾几何时，iPhone的换机存留，是大大领先所有品牌的。但是，华为Mate系列在最近，换机存留率超过了苹果。最新的数据里，是52% vs 55%。这说明，华为Mate在特定人群中的忠诚度和产品实际的长期使用体验的评价，是极高的。

大国崛起，归根结底，靠的是这些过硬的产品，和冷酷的数据。那么第二个问题是，到底特定人群，是不是你？虽然两者的主力消费人群都是20代，这是由整个消费构成的大盘和人口结构决定的。

但是显著偏差在于：华为在30 -39大幅度领先苹果，在40- 49领先更多。所以，如果你是不差钱的中年大叔，那么买Mate系列，基本上不会错了。

定价只要不离谱到2万多，你差那5000块钱吗？而这些不差钱的中年大叔，恐怕是根本没有时间研究手机配置，市场策略什么的事情的。只要屏幕大电池大，其他的只是个面子问题。所以啥Cherry MX的手感这种病句也无所谓。

不明觉厉，那感觉到了就行了。徕卡，cherry，保时捷，AI，5G对于他们都是中产阶级符号而已，谁会纠结当年相机再好，偏红或者偏绿会影响相机调色呢。

说实话我觉得这台手机，那些关于配置，体验和价格详细分析，真正的主力用户，可能根本就不会看。他们是真正用钞票，为基本的工艺、用户体验加品牌投票的人。

岁月如刀，幸好钱包厚如奶酪何必费那么多心思在一个手机上？上一个用的不错，这次睡醒了买买买就好了。