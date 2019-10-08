套餐已就绪，你离5G只差一部手机的距离

近日，三大运营商陆续开启5G套餐预约，同时5G体验活动也将在10月底结束，距离5G正式商用已为时不远。

三大运营商开启5G套餐预约最快本月开售

进入9月后，三大运营商的5G商用步伐逐渐加快，继20日中国移动开放5G套餐的线上预约之后，中国电信和中国联通也分别在各自的手机营业厅App中，上线了5G套餐预约。

在套餐优惠方面，中国移动网龄5年及以上享7折优惠，网龄5年以内享8折优惠；中国联通与中国电信均为网龄3年及以上用户享7折优惠，网龄3年以内及新入网用户享8折优惠。三大运营商均连续6个月提供5G套餐折扣优惠，而且还提供购机优惠。

截止10月7日，通过三大运营商平台预约5G套餐的用户数量已达937.97万。其中，中国移动预约用户数超565.91万，中国联通预约用户数达178.32万，中国电信预约用户数超193.74万。

在不到一个月的时间，就有将近千万用户预约5G套餐，足见用户对于5G的热情，同时也有业内人士指出，运营商启动5G预约活动也只是5G正式登场的预热，最终的效果如何，还要等5G正式商用。

此次预约活动中，三大运营商均未透露5G套餐的具体内容。在中国联通2019年度中期业绩发布会上，中国联通董事长兼首席执行官王晓初曾表示，目前联通推出的5G功能包费用最低为190元。

业内人士指出，比起4G套餐价格，5G套餐价格并不会高多少，同时，流量单价的不断下探也是必然趋势，1G流量价格可能就是1元或者是5毛。

5G手机已就绪

针对5G手机，三大运营商还提供购机优惠。移动对小米9 Pro 5G版、先行者X1、三星Note 10+ 5G提供300至500元优惠；电信对iQOO Pro、中兴天机Axon 10 Pro、三星Note 10+ 5G提供150至550元优惠；联通对iQOO Pro 5G、三星Note 10+ 5G提供400至500元优惠。

在5G牌照刚刚发放时，市场上首批5G手机都在5000元左右，从目前最新发布的5G手机来看，价格正在迅速下降，号称“最便宜5G手机”的iQOO Pro 5G版首次将售价定位在3798元。而运营商针对5G手机的购机补贴，无疑将进一步降低用户更换5G手机的门槛。

此前，中国移动通信集团有限公司副总裁李慧镝也明确表示，中国移动将推动5G芯片和终端价格快速下探，2020年底推出1000元到2000元档5G手机，实现高、中、低端5G产品协同发展。

中国电信预计，2020年中将迎来5G手机规模换机潮，5G手机价格将迅速下降；2020年上半年5G手机将普及至3000元以下价位段，2020年底可覆盖2000以内价位段。