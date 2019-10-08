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中信证券谈传音被华为起诉一张壁纸侵权索赔2000万元

2019-10-8 11:59:34来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月8日消息昨天传音控股发布公告，披露被华为起诉一案的相关信息。公告中称，涉案金额2000万元，目前已立案，暂未开庭审理。

公告称，传音公司于9月29日收到深圳中院送达诉状，华为公司起诉传音控股及子公司侵犯其一张壁纸的著作权。目前该案件已立案暂未开庭审理，侵权赔偿主张为2000万元。

传音控股在公告中表示，因本次诉讼标的金额占公司资产总额、营业收入比例较小，且公司可采取有效措施消除影响，上述诉讼案件不会对本公司未来生产经营构成重大不利影响。

在传音控股发表公告之后，该公司还上传了作为传音控股首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称中信证券、保荐机构）的核查意见。

中信证券认为：1、传音控股已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，及时对本次诉讼的进展情况进行了披露，信息披露真实、准确、完整。

2、根据传音控股于2019年9月29日收到深圳市中级人民法院送达的关于华为技术有限公司起诉公司及子公司深圳传音制造有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、惠州埃富拓科技有限公司、深圳市智讯拓科技有限公司、重庆传音科技有4限公司的《民事起诉状》等相关材料。诉讼标的金额为人民币2,000万元，本次诉讼标的金额占公司资产总额、营业收入比例较小，且公司可采取有效措施消除影响，本次诉讼不会对公司持续经营和核心竞争力造成重大不利影响。

3、除上述情况和风险揭示外，公司不存在其他未披露的重大风险。

保荐机构将持续关注上述诉讼事项的进展，及时履行核查和信息披露义务。

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关键词：传音控股华为

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