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广电总局：加快有线电视网络与5G等新兴业态融通

2019-10-8 14:16:13来源：TechWeb作者：老喵责编：孤城评论：

10月8日消息，根据国家广播电视总局发布的消息显示，为加快推进和积极引导全国各级有线电视网络的技术升级改造，总局组织编制了《有线电视网络升级改造技术指导意见》（以下简称《意见》），提出了有线电视网络升级改造的总体目标、 技术架构和相关要求，目的是推进和引导各级有线电视网 络的技术改造和转型升级，为推动媒体深度融合、深化智 慧广电业态创新、加快公共服务提质增效，以及促进有线 无线协同服务等提供技术支撑。

《意见》内容显示，有线电视网络升级改造着重构建“云、网、端”为基础的新型网络架构，包括智慧广电有线网络服务云、骨干网、城域网、接入网和终端等部分。智慧广电有线网络服务云由分布式的中心云平台、省级云平台和其它云平台构成,可以实现智能、敏捷、弹性的互联互通与资源共享，以及网络和业务智能调度、集中管理。

骨干网分为国家级和区域/省级骨干网，承载广播电视业务、数据业务及其他业务的骨干传输，国家骨干网实现31个省级有线电视网络以及与其它网络的互联互通，区域/省级骨干网实现辖区内有线电视网络的互联互通。城域网承载广播电视业务、数据业务及其他业务，并实现城域范围内的接入汇聚。接入网通过有线无线融合方式向用户提供广播电视业 务、数据业务及其他业务的接入服务。终端直接面向用户，实现业务的接收呈现和互动操作。

《意见》称，现阶段有线电视网络升级改造应能满足承载以下业务和服务的需求：一是广播电视业务、数据传送等通信业务；二是县级融媒体中心等融合媒体服务、应急广播等公共服务、4K/8K/AR/VR 等高新视频服务、专线专网等政企服务；三是云计算、大数据、物联网、安全等技术服务。

《意见》还指出，有线电视网络升级改造应全面提升网络、系统、平台的安全防护能力，建立主动高效的网络基础设施防护体系，提升重要数据资源和个人信息安全保护能力，跟踪网络、系统的变化，及时调整安全措施。强化有线电视网络抗攻击能力，提升异常流量监控和快速处置能力。有线电视网络升级改造应加强云安全体系建设，建立完善分域控制体系和立体式防御体系，统筹推进物理与环境 安全、主机安全、网络安全、虚拟化安全、接口安全、运 行安全、数据安全、应用安全和管理安全等，确保智慧广电有线网络服务云的安全运行。

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关键词：广电总局有线

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