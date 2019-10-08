Realme X2Pro官方真机照释出：海神配色层次丰富

IT之家10月8日消息 今日realme官方正式“官宣”了旗下新机realme X2Pro，realme CMO徐起也通过微博放出了“超能士”realme X2Pro的真机照，一起来看一下。

据徐起介绍，此次放出的realme X2Pro真机采用的是被称为“海神”的全新配色，这种配色的设计灵感来自于深邃的海底，被阳光照射后呈现出的丰富层次效果，实机外观值得期待。

根据目前已知的消息，realme X2Pro将搭载高通骁龙855 Plus旗舰平台，配备UFS 3.0闪存，电池容量为4000mAh。同时还将采用90Hz屏幕且用户可在60Hz和90Hz屏幕刷新率之间自由选择，屏幕尺寸为6.55英寸，分辨率为2400×1080。此外realme X2Pro还将支持全新的50W SuperVOOC超级快充。摄像方面，realme X2Pro将具有后置四摄像头，采用竖向排列，居中设计；6400万像素主摄像头，115度超广角镜头和可进行20倍混合变焦的镜头。其它方面，realme X2Pro将采用双立体声扬声器，支持杜比全景声和Hi-Res认证。

“超能武士”realme X2Pro将于10月15日上午10点在北京中国电影导演中心正式与大家见面，敬请期待。