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多多自走棋：正式服今晚停服，所有数据将转移至腾讯服

2019-10-8 15:22:30来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月8日消息 今日下午，《多多自走棋》官方发布公告表示，《多多自走棋》正式服定于2019年10月8日20点进行停服。停服后正式服所有数据将转移至腾讯服。完成转移后，在原正式服通过游戏内手机绑定功能进行过绑定的玩家，均可在腾讯服通过“角色找回”功能同步原有数据。

以下为《多多自走棋》正式服停服暨数据转移公告全文：

《多多自走棋》正式服定于2019年10月8日20点进行停服，停服后所有棋友（包括官网和渠道）均无法登录。我们将于停服后进行数据转移操作，将正式服所有数据转移至腾讯服，完成转移后，在原正式服通过游戏内手机绑定功能进行过绑定的棋友，均可在腾讯服通过“角色找回”功能同步原有数据。

具体情况如下：

1、预计维护时间：10月8日20:00—10月9日11:00。维护完成后腾讯服将在官网开放下载，原正式服将无法再登录。开服时间因维护具体情况可能提前或推迟；

2、维护完成后可前往腾讯服，在游戏大厅界面右上角点击“角色找回”按钮，输入原正式服的绑定手机号，验证通过后会显示角色信息，确认无误后点击确定即可同步数据（必须通过绑定功能进行绑定，手机号注册但未绑定也无法同步数据）；

3、一个手机号只能绑定一个角色，如需换绑，请在正式服的游戏设置内点击更改绑定手机；

为保证游戏数据成功转移且不会丢失，请所有棋友务必在龙渊正式服进行手机绑定。

《多多自走棋》运营团队

2019.10.8

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关键词：多多自走棋

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