爆料称OPPO K5售价1799元起

IT之家10月9日消息 OPPO K5手机即将发布，配置已经基本公布了。近日91mobiles爆出消息，称OPPO K5售价为1799元起。

91mobiles表示，预计OPPO K5手机6GB版本价格为1799元，8GB版本为1999元；需要注意的是，信息中并没有提到存储空间的大小。除了91mobiles，Sudhanshu1414等用户也在社交网站爆料了OPPO K5手机的价格。

据了解，OPPO K5手机尺寸为158.7×75.2×8.6mm，重量为182g，界面显示拥有奇幻森林和极地阳光两种配色，此外信息显示还有一款赛博金属配色。采用6.4英寸AMOLED屏幕，分辨率为2340×1080。

硬件方面，OPPO K5将搭载高通骁龙730G处理器，最高可选8GB内存和256GB存储空间。这款售价将首发30W VOOC闪充4.0，电池容量为4000mAh；官方称30分钟最高可充67%，73分钟即可充满。

摄像方面采用后置四摄，为6400万主摄+800万超广角（119度）+200万黑白+200万人像组合，前置摄像头为3200万像素。

最后，据了解OPPO K5将于10月10日正式发布，一同发布的还有OPPO Reno Ace手机。