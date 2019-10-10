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中国移动兑现承诺释放900MHz频谱：联通迎来巨大利好

2019-10-10 7:13:06来源：C114中国通信网作者：岳明责编：阿迷评论：

据通信人家园消息，为了跟中国移动集团策略保持一致，同时完成农村区县GSM900退频5MHz给联通，某地移动公司计划将在10月18日晚全网实施900MHz频率重耕（包括GSM900翻频、FDD900移频、NB移频）。

在新获得5M频谱之后，中国联通将会拥有超过10MHz的低频频段，可以有效承载传统GSM语音、LTE900数据、NB-IoT广连接等多项业务。在此之前，对中国联通而言最大的劣势就是低频资源的缺失。中国联通曾经进行了规模庞大的LTE900设备集采，伴随着LTE低频网络的建设，将会极大提升其网络能力与市场竞争力。

具体的网络变更为：

  • 1、GSM900的高段频谱退出，9个农村区县压缩5MHz带宽退给联通；

  • 2、FDD900从高段移到低段：带宽5MHz保持不变；

  • 3、NB从高段移到中段：频点数由4个变为5个。

本次变更后，900MH频段分配原则如下：

  • 1、FDD900：频点号=3590，带宽5MHz（对应中心频率939MHz）；

  • 2、GSM900：9个农村区县共使用34个频点（1020~1023、0~7、33-64）其余区县除此之外还可以继续使用高段25个频点（70-94）；

  • 3、NB：使用65~69号GSM频点，对应NB频点号3680、3682、3684、3686、3688。

根据此前传播的频率调整时间表：在城市地区，中国移动2019年12月底将完成山西、辽宁等10个省100个城市的频率腾退；2020年3月底完成天津、河北等23个省209个城市的频率腾退；2020年5月底完成石家庄、沈阳等39个城市的频率腾退；在县及以下行政区域，2019年7月底、8月底分别完成吉林省和贵州省（县级市）及以下行政区域的频率腾退；9月底完成宁夏、四川等8个（自治区）县（县级市）及以下行政区域的腾退；11月底前完成全国范围内县（县级市）及以下行政区域的频率腾退。

据了解，对于904-909MHz/949-954MHz和1880-1885MHz频段，将根据中国移动频率腾退和中国联通、中国电信的频率申请情况，分批次、分区域将904-909MHz/949-954MHz和1780-1785MHz/1875-1880MHz频段分别许可给中国联通和中国电信。

随着用户对数据流量需求的增加，GSM网络承载的语音和流量急剧减少，未来GSM将会退出历史舞台，900 MHz频段的重耕利用将是大势所趋。而900MHz频段由于频率低、覆盖能力强，被称为黄金频段，对于无线网络建设具有非常重要的意义。

中国联通将可以利用这900MHz低频段的5MHz频谱进一步提高城区的深度覆盖，而且可以通过较低成本提高农村的广度覆盖，可以说是巨大的利好。

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关键词：中国移动中国联通频段

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