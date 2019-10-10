半导体行业陷入严重衰退，IHS称5G有望扭转

市场研究机构IHS Markit的最新数据显示，全球半导体行业2019年的收入将比去年下降近13%，这意味着这个行业的衰退趋势仍在继续恶化。不过IHS Markit的研究人员认为，5G有望扭转这一切。

IHS Markit半导体制造高级总监Len Jelinek表示，在半导体行业的历史上，每一次市场低迷都会因某种创新技术或产品的到来而结束，新技术、创新产品总能刺激市场需求大幅增长。比如万维网，iPhone等。Len Jelinek认为，接下来5G将承担起这个重任。由于5G带来的影响将远远超出科技行业范畴，人类社会的方方面面都将因此而改变，激发新的经济活动，并带动市场对半导体芯片的需求不断增长。

IHS Markit预计，2020年全球半导体市场收入将出现反弹，从2019年的4228亿美元增至4480亿美元，增幅会达到5.9%。这可能会让英特尔、三星、台积电、高通、Broadcom等全球顶尖半导体公司松一口气。

对于全球半导体近年来的颓势，IHS Markit认为主要是因DRAM和NAND内存价格大幅下跌引发的。三星在一份公告中也指出，从2018年底开始，全球半导体元器件出现了供应过剩，这导致行业利润不断下跌。三星电子预计，该公司2019年第三季度的营业利润在65亿美元左右，比去年同期的147亿美元下降56%。

不过2019年的颓势应该只是暂时的，2020年情况就会有所扭转。IHS Markit表示，随着全球主要市场推出5G商用服务，5G智能手机将迎来高速增长期，从而带动半导体行业回复增长。智能手机是半导体行业最大的消费者，预计其2019年的全球收入将为877亿美元。

对于智能手机市场，IDC和Gartner等机构与IHS Markit的判断一致，也认为市场规模会在2019年继续下跌并在2020年恢复增长。IDC预计，智能手机市场将在2019年保持连续三年的下降趋势，降幅约为2.2%，不过2020年会出现1.6%的增长。Gartner则认为，2019年全球智能手机的销量有15亿台左右，同比下降了2.5%，不过随着5G服务在2020年进入规模商用阶段，预计智能手机销量会恢复增长趋势。

在IHS Markit看来，5G产生的影响将是全方位的，不仅仅会带来智能手机销量上升，还将促进新商业模式的发展，支持全球各行各业投入数字化转型，从而为半导体行业带来更多的机会。IHS Markit在报告中预计，到2035年，5G仅在美国就将创造1.3-1.9万亿美元的经济产出——这几乎相当于2016年美国消费者在汽车上的支出。

当然，在半导体、智能手机厂商之外，会有更多的企业从5G的发展中受益，比如电信运营商。美国Verizon、AT&T等运营商正在积极部署5G网络，希望由此获得更多增长的机会。Verizon预计，最早在2021年，在5G上的投入就会对其收入产生“重大”影响。