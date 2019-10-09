三大运营商5G预约用户数突破1000万户

IT之家10月9日消息 据证券时报e公司报道，从三大运营商5G预约通道获悉，截至10月9日9：30分左右，中国移动、中国联通、中国电信的5G预约用户数分别达到592.26万户、200.33万户、207.84万户，合计超过1000万户。

从8月开始，三大运营商开始提供两个月的5G“用户免费体验方案”。作为国内最早开启5G商用预约活动的一家基础运营商，中国移动从9月20日便允许用户通过短信、“中国移动”App、扫二维码三种方式参与中国移动的预约活动。9月29日，中国电信也启动了5G商用预约活动，9月30日，中国联通跟进开启5G商用预约活动。

今年6月，工信部正式发放5G商用牌照，但5G套餐何时推出以及价格细则却至今仍是未知数。关于5G套餐何时正式上线，中国电信相关负责人表示“目前尚无消息”，而中国移动和中国联通相关负责人也未给出明确答复。

中国移动官方客服人员介绍，在5G套餐的制定方面，中国移动正在探索采用“使用量计费”、“特定时段计费”等多种流量计费模式。此外，也有消息称，三大运营商在5G时代将主打不限量套餐。不过，资深电信分析师马继华认为，考虑成本等因素，即便是在网速非常快的5G时代，不限量套餐也肯定不会成为一种主流。