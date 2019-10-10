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诺基亚6.2将于10月11日登陆印度：骁龙636+后置三摄

2019-10-10 9:28:49来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月10日消息 据亚马逊印度界面显示，诺基亚6.2将于10月11日登陆印度，搭载高通骁龙636处理器和后置三摄设计。

据了解，诺基亚6.2和诺基亚7.2在今年的IFA大会上正式发布，目前诺基亚7.2已经在多个国家/地区开售，此前有消息称诺基亚6.2将于10月份上市；近日据91mobiles报道，亚马逊印度界面显示，诺基亚6.2将于10月11日登陆印度市场。

诺基亚6.2使用了聚合物复合材料，其强度是聚碳酸酯的两倍，重量是铝的一半。手机尺寸为159.88 x 75.11 x 8.25mm，手机重量为180g。

诺基亚6.2采用6.3英寸水滴屏，分辨率为2340×1080，宽高比为19.5:9，支持HDR10。具有冰色和黑色两种配色，硬件方面，搭载高通骁龙636处理器，电池容量为3500mAh。

摄像方面，采用“奥利奥”设计的后置三摄，1600万主摄像头+800万广角摄像头+500万深度摄像头组合，前置摄像头为800万像素。诺基亚6.2有3GB + 32GB，4GB + 64GB和4GB + 128GB三个版本，目前还没有价格方面的信息，欧洲市场的售价为199欧元起（约合人民币1573元）。

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关键词：诺基亚6.2

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