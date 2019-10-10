OPPO Reno Ace发布会专访：两大王牌加持，做全性能科技代表

今天下午，OPPO在成都正式发布了OPPO Reno Ace手机，Ace是OPPO Reno家族的新成员，定位旗舰，共有三个版本，分别是8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB，售价分别为3199元、3399元、3799元。

OPPO Reno Ace手机拥有两个王牌，分别是65W SuperVOOC 2.0闪充和6.5英寸90Hz刷新的OLED显示屏，在发布会会结束之后，OPPO产品经理吴荻以及OPPO闪充工程师田晨接受了IT之家在内的媒体采访，针对产品定位、65W SuperVOOC 2.0闪充等问题进行了深度解答。

OPPO产品经理吴荻▲

OPPO闪充工程师田晨▲

首先是产品的定位，Reno Ace虽然也属于Reno系列，但在设计上已经和此前的Reno手机有了很大的不同，比如正面水滴屏以及后壳设计等等。吴荻向媒体表示，Reno整体大系列是创造力的代表，Reno数字系列是主导影像、为创造者提供更好的表达工具。而Reno Ace则是更多在硬核科技，在性能、科技力方面做一些创造力方面的代表。虽然说产品看起来有点多，但其实它们都是创造力不同的表现方式，都有很明确的定位人群。

Reno数字系列和Reno Ace是走的不同产品定位，Reno Ace自然也会在ID工业设计上表达硬核的理念，因此在设计语言上也会有区隔。

Reno Ace第一个大亮点就是采用了90Hz刷新率的屏幕，这也为游戏和日常使用带来了视觉观感上更流畅的体验，在发布会上，OPPO也宣布了Reno Ace成为《和平精英》官方比赛的指定用机，同时也发布了相关的游戏配件，因此在不少人看来，本次发布的Reno Ace似乎更偏向于游戏手机的定义。

不过吴荻在采访中强调，Reno Ace无意于做一款游戏手机，游戏只是我们来彰显高性能体现的方式，是一个很全能性能科技的代表。除了高性能手机以外还有很多别的特色，比如全球首款量产的65瓦超级闪充技术。

65W SuperVOOC 2.0闪充是Reno Ace的第二个亮点，官方表示只需30分钟就可以充满等效4000mAh容量的OPPO Reno Ace；充电5分钟，可以开黑2小时，或者通话6小时，这是目前量产最快的手机充电技术之一。

关于大家最关心的几个点，在发布会上OPPO官方也作出了直接回答，比如关于65W SuperVOOC超级闪充的发热，OPPO表示熄屏充电整个过程中，OPPO Reno Ace手机背面的温度最高没有超过39°C。此外，官方称Reno Ace通过德国莱茵TUV安全快充系统的认证，非常的安全可靠。关于电池会不会用的特别快，电池寿命怎么样？OPPO称经过800次快充、放电测试后，额定容量≧80%，超过国家推荐标准。

最后OPPO Reno Ace除了兼容VOOC和SuperVOOC，还可以兼容最高9V/2A、18W功率的PD / QC协议充电器。

在采访中，田晨向媒体表示，兼容PD其实是OPPO在硬件中做得比较大的改变，其定制了一颗芯片可以进行升压和降压。既要支持5伏的充电，也要支持9伏的充电，当支持PD的时候就需要降压，进行PD充电。这是硬件根本改变才使得Reno Ace可以支持到18瓦的PD充电。

据了解，SuperVOOC 2.0基于SuperVOOC的技术平台，采用串联双电芯设计，放电时可以利用电荷泵将双电芯的电压减半。此外，在全链路充电管理过程中，SuperVOOC 2.0采用了多颗定制芯片，包括VCU智能控制芯片、AC/DC控制电流与电压；MCU充电管理芯片，BMS电池管理芯片，定制协议握手芯片，从适配器到充电线再到手机，三者共同形成了SuperVOOC的充电协议闭环。

另一方面，Reno Ace还是全球首款标配GaN充电器的手机，在把适配器做小、做轻的同时，保证了电源持续稳定的输出。

相对于30瓦和其他的适配器来说，Reno Ace的电源适配器体积在65瓦里面是最小。田晨表示，OPPO并不会过分单纯追求充电器体积维度上的缩小，必须充电速度、温控、品质、体积之间做平衡。

去年OPPO正式开放了VOOC的授权，至于SuperVOOC能否对外开放授权，田晨向媒体表示成相信未来可能有一天会向外开放，目前没有开放SuperVOOC是因为还需要市场的验证，VOOC曾经经历过1亿台的出货量，验证了一定没问题才可以大量普及，目前SuperVOOC还在继续验证，一定必须保证100%没问题，田晨强调，安全一直是OPPO考虑最优先的东西，经过大量验证以后真正没问题才会对外授权，让更多用户体验到SuperVOOC的充电速度。

在本次发布会上，OPPO还带来了OPPO Reno Ace高达40周年定制版手机，全球限量3万台，据了解，Reno Ace高达40周年定制版手机的后壳工艺难度非常高，要在AG玻璃上蚀刻出机甲的效果，良率非常低，成本也非常高，不过OPPO认为，这样的设计是非常有意义的，而这一切都是因为热爱。

最后，在谈到5G问题的时候，OPPO明确表示，会率先发布高通芯片同时支持SA和NSA全方位体验的5G手机，同时明年上半年3000元以上的手机也全部是5G的芯片。