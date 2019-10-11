一加7T Pro迈凯伦版本正式发布：12+256GB，约人民币5914元

IT之家10月11日消息 一加7T Pro系列正式推出，拥有普通版本和迈凯伦定制版本，一加7T Pro普通版本存储组合为8GB+256GB配置，迈凯伦定制版本为12GB+256GB的组合。

价格方面，一加7T Pro迈凯伦版本印度售价为58999印度卢比（约合人民币5914元），欧洲版本售价为860欧元（约合人民币6735元）。

外观上，一加7T Pro迈凯伦版本采用橙色和黑色设计，在后置摄像头旁边还有定制图案，在手机背部下方也有迈凯伦的标志。

配置方面，和普通版本大致相同；采用6.67英寸Fluid AMOLED显示屏，分辨率为3120×1440，支持90Hz和HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面搭载高通骁龙855 Plus处理器，12GB内存（LPDDR4X）和256GB（UFS3.0）存储空间。

摄像方面，后置三摄为4800万主摄（索尼IMX586传感器）+1600万超广角（117度）+800万长焦；具有激光聚焦功能，可以更快地将焦点锁定在拍摄对象上。前置摄像头为1600万像素（索尼IMX471传感器）。

电池上，采用4085mAh电池和Warp Charge 30T快速充电功能；还具有杜比全景声等。