吉林坠落陨石，现场出现明亮火光

IT之家10月11日消息 今日凌晨0时16分前后，一颗陨石可能坠落在东北吉林省松原市附近，辽宁沈阳、吉林长春、吉林松原、黑龙江哈尔滨等黑龙江和吉林多地网友均目击到这颗陨石坠落时产生的火光。

据了解，此次陨石坠落并不是吉林省出现的第一次，吉林博物馆收藏了1976年3月8日15时，吉林陨石雨的陨石，其中最大的一块陨石重1770公斤，是目前世界最大的石陨石。

目前，此次陨石造成的影响尚不而知，暂无人员伤亡、建筑损毁报告。