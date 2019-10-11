魅族16T定位大屏娱乐旗舰，华海良表示没有魅族16s Pro Plus

IT之家10月11日消息 今日午间，魅族科技副总裁@华海良 在微博预热魅族新机16T，定位为大屏娱乐旗舰；此外，在下方评论中，华海良称没有魅族16s Pro Plus。

华海良表示，游戏只是生活的一小部分，魅族16T是我们为年轻人打造的全新大屏娱乐旗舰，大家认为「T」代表什么？

此外，下方评论区也有网友问到有没有魅族16s Pro Plus？华海良回复了一个字“没”。这也证实了没有魅族16s Pro Plus这款手机。

据了解，此前魅族16T手机已经通过了工信部认证。信息显示这款手机有蓝黑、绿色、橙红三种颜色，手机尺寸为159.63×78.2×8.3mm，手机重量为183g。在屏幕方面，尺寸为6.5英寸，分辨率为2232×1080，电池容量为4400mAh。

摄像方面，后置三摄为1200万+800万+500万像素组合，前置摄像头为1600万像素，这款手机将运行安卓9 Pie操作系统。此外，根据图片可以看到后部没有指纹传感器，或采用屏下指纹。处理器方面，信息显示CPU主频为2.84GHz，报道称可能搭载骁龙855处理器。

最后，爆料称魅族16T将于10月23日在北京正式亮相，确切信息还有待官方确认。