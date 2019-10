IT之家10月11日消息 日前,名为Ben Welsh的编辑向美国国安局(NSA)提交申请,他想要美国臭名昭著的Nothing is Beyond Our Reach(一切竟在掌握)计划的一枚卫星的Logo。这颗卫星的实际控制方美国国家侦察办公室(NRO)向Ben Welsh提供了这一卫星的Logo,并且还是高清矢量图。

据了解,Ben Welsh根据美国《信息自由法案》在8月8日作出如下申请。他申请NSA公开NROL-39的Logo,这颗卫星是美国NRO旗下的一颗间谍卫星,根据文件,这颗卫星正式编号为USA-247,其全称为NRO Launch 39。

原本Ben Welsh以为NSA或者NRO压根就不会搭理他,或者最多给他一个扫描件,结果NRO直接给出了这颗卫星Logo的高清矢量图。NROL-39卫星的Logo是一只大章鱼盘踞在地球上。NROL-39卫星在此前的斯诺登事件中被披露,因此遭到美国各界的广泛批评。

目前,这一Logo已经被上传到GitHub,有需要的用户可以前往取用。点此进入