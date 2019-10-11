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IG/RNG等五支战队《英雄联盟》S9首发名单公布：宁王替补

2019-10-11 15:11:47来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家10月11日消息 日前，英雄联盟赛事官方推特lolesports公布了2019年全球总决赛首日五支战队首发名单。此次公布的首发名单包括IG、RNG、SKT、TL和FNC。

LPL二号种子RNG首发阵容为Langx、Karsa、Xiaohu、Uzi、Ming，替补Loverzrr、Wink。

LPL三号种子iG首发阵容为TheShy、Leyan、Rookie、JackeyLove、Baolan，替补Duke、Ning。

LCK一号种子SKT首发Khan、Clid、Faker、Teddy、Effort，替补Mata、Haru。


北美LCS一号种子TL首发阵容为Impact、Xmithie、Jensen、DoubleLift、CoreJJ，替补Insanity、Matt。

欧洲LEC二号种子FNC首发阵容Bwipo、Broxah、Nemesis、Rekkles、Hylissang，替补Dan、Magifelix。

北京时间12日晚20点，2019年英雄联盟全球总决赛小组赛将拉开战幕，届时，LPL战队RNG、IG、FPX将陆续开始自己的比赛，北京时间12日21点，RNG将迎战CG；22点IG将迎战AHQ；次日零点，FPX将迎战JT。

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关键词：LOLIGRNGSKT英雄联盟S9

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