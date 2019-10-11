泄露代码显示小米新机有望采用120Hz刷新率屏幕

IT之家10月11日消息 高刷新率屏幕已在智能手机行业中迅速普及。仅今年一年市面上就已经出现了9款显示面板刷新频率高于60Hz的智能手机，还有3款尚未发布。这些手机分别是Red Magic 3 / 3S，OPPO Reno Ace，OnePlus 7 Pro / 7T / 7T Pro，ROG Phone II，Sharp Aquos R3 / zero2和即将推出的Google Pixel 4/4 XL和Realme X2 Pro。而现在来看小米也有意加入这场“纷争”之中：根据最新泄露的代码显示，小米正在开发的新款智能手机有望采用刷新率高达120Hz的显示屏。

近日有XDA开发者发现小米已在最新的MIUI 11 beta中为刷新率显示设置添加了新代码。据手机上的刷新率设置页面显示，较高的刷新率可以“使图片更平滑”，而较低的刷新率则可以“节省电池续航”，这与其他旗舰智能手机的刷新率设置页面上的说明类似。通过进一步研究代码可发现该代码包含有两个条目：60Hz和120Hz，也就是说小米即将推出的旗舰智能手机将支持屏幕刷新率在60Hz和120Hz之间切换，尽管目前还没有加入类似于ROG Phone II上的90Hz刷新率。

有XDA开发者设法将开发中的刷新率设置应用在他自己的设备上，不过由于他的设备并不支持高刷新率显示，因此该设置并没有起到作用。尽管如此，这些屏幕截图仍然显示了未来将会在小米旗舰新机上出现的屏幕刷新率设置菜单。

其实采用120Hz刷新率显示屏的智能手机是由PC游戏品牌Razer在2017年底率先发布。自2018年推出第二台Razer Phone以来，只有Sharp和ASUS发布了采用120Hz刷新率显示屏的智能手机。Razer Phone，Razer Phone 2和Sharp Aquos R3都采用了120Hz的LCD面板，而ASUS ROG Phone II和Sharp Aquos zero2则采用了120Hz OLED面板，不过关于小米首款高刷新率屏幕智能手机的屏幕材质信息目前尚不明确。