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天猫超市宣布升级：100城实现20公里“半日达”服务

2019-10-11 18:25:55来源：网易科技作者：彭丽慧责编：骑士评论：

10月11日消息，阿里巴巴旗下天猫超市宣布战略升级。阿里巴巴副总裁、天猫超市总裁李永和表示，将优选生态合作伙伴共建线下近端履约中心，半年内在全国100城建立20公里立体生活圈。

目前，天猫超市称，业务覆盖全国，在多数城市实现当日达和次日达，累计获得了超过2亿高频用户。

据天猫超市披露，2013年至今的6年时间内，天猫超市销售额增长了53倍。李永和指出，这源于在保障商品丰富和价格平稳的同时，持续引入差异化的商品，满足了消费者日益细分和多元化的需求，据悉，天猫超市高频用户的购物频次比淘系非天猫超市用户高出1倍。

今年4月，天猫超市原有的生鲜业务升级至“1小时达”。通过大数据锁定消费者需求高密度区域，天猫超市在线下联合生态合作伙伴开始建立近端履约中心。在天猫超市近端履约中心5公里范围内的消费者，可以享受以生鲜为主的日用品1小时到家服务。

“但这远远不够。”李永和指出，近端履约中心的服务能力远不止5公里范围。今年9月，天猫超市已成功在苏州将近端履约中心服务半径扩至20公里，跑通“半日达”到家模式。消费者处于近端履约中心5至20公里范围时，打开淘宝或天猫APP进入天猫超市，便能享受生鲜与日用商品一日三送的服务。从下单到收货，整个过程不超过半天。

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关键词：天猫超市天猫

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