微软Windows 10新补丁KB4517389又搞坏“开始”菜单

IT之家10月11日消息 近期，微软针对Windows 10版本1903和更早版本发布了新的星期二补丁累积更新，其中包含针对企业和一般用户的许多修复程序。

根据微软更新的日志，Windows 10补丁KB4517389（Build 18362.418）最终解决了所有与打印有关的问题。包括小型企业在内的一些用户表示，在安装补丁程序后，他们的打印机可以正常运行。

Windows 10的此累积更新还为Internet Explorer和Microsoft Edge带来了安全性改进。

尽管微软设法解决了打印机问题，但似乎某些用户仍然遇到“开始”菜单Bug问题。一些用户在微软社区论坛和Reddit上报告称，Windows 10 KB4517389还会因严重错误而损坏“开始”菜单，目前尚不清楚是什么原因导致了“开始”菜单问题。

微软表示，在其支持文档中，尚未发现“搜索和开始”菜单问题对大量用户有重大影响，但该公司正在调查报告及用户反馈。

值得说明的是，Windows 10的2019年10月补丁更新没有损坏计算机的报告。与以前的修补程序不同，此更新也不会在PC上安装失败。

这已经不是用户第一次报告错误修复补丁引起了其他问题。具体来说，Windows 10 9月补丁程序导致一些“开始”菜单搜索显示空白结果，并且一些用户报告了CPU使用率过高的问题。