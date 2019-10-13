教育部：坚决取消“清考”行为，严进更要严出

IT之家10月13日消息 据教育部官方消息，12日教育部高等教育司负责人就《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》（以下简称《意见》）答记者问。教育部明确表示，要严把考试和毕业关。完善考核评价机制，通过建立过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度，坚决取消“清考”，严肃处理各类毕业设计（论文）学术中的不端行为，严格毕业要求，严把学位授予关，健全人才培养质量过程监管制度。

在深化教育教学制度改革方面，《意见》提出四个方面具体举措：

一是完善学分制。学分制是以学分作为衡量学生学习质量和数量，为学生提供更多选择余地的教学制度。通过支持高校进一步完善学分制，建立与学分制改革和弹性学习相适应的管理制度，完善学分标准体系，严格学分质量要求，建立学业预警、淘汰机制，扩大学生学习自主权、选择权，实现以学分积累作为学生毕业标准。

二是深化高校专业供给侧改革。按照专业建设“小逻辑”服从国家发展“大逻辑”的要求，通过加快构建自主性、灵活性与规范性、稳定性相统一的专业设置管理体系，深入实施“六卓越一拔尖”计划2.0，全面实施国家级和省级一流本科专业建设“双万计划”，以新工科、新医科、新农科、新文科建设为引领，带动高校专业结构调整优化和内涵提升。

三是完善学士学位制度。通过设立辅修学士学位，推行辅修专业制度，促进复合型人才培养；开展双学士学位人才培养项目，为学生提供跨学科学习、多样化发展机会；实施联合学士学位培养项目，促进不同特色高校协同提升人才培养质量。

四是全面推进质量文化建设。完善专业认证制度，有序开展保合格、上水平、追卓越的本科专业三级认证工作，建立以本科教学质量报告、学院本科教学评价、专业评价、课程评价、教师评价、学生评价为主体的全链条多维度高校教学质量评价与保障体系，将质量意识、质量标准、质量评价、质量管理等落实到教育教学各环节，内化为师生的共同价值追求和自觉行动，推进质量革命，树立质量品牌。