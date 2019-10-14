奥地利电信A1明年1月1日商用5G，诺基亚技术支持

奥地利电信A1将于明年1月1日开始运营5G网络，其首席执行官披露。

5G网络最初将在某些特定地区可用，但由于竞争原因，A1将在发布前夕再披露具体是哪些地区。据称，这张网络将在“四到五年内”覆盖全国。

A1是奥地利最大运营商，为墨西哥美洲移动（America Movil）和奥地利政府所拥有。

今年3月，该运营商宣布选择诺基亚作为其在本国市场的5G网络建设合作伙伴，延续了双方的长期合作关系，后者将提供5G无线技术以及基于云的核心网技术。