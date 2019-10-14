5G制式之争：跟着华为小米站队可能都不对

5G商用在即，而关于NSA(非独立组网)和SA(独立组网)的5G制式之争却一直处于风口浪尖。近日，余承东和雷军关于5G制式的话题被再次点燃。

在华为Mate 30系列发布会上，余承东引用了工信部和中国移动的说法，并表示，“如果手机不能支持SA，那么未来就有很大的问题。”

而小米9 Pro 5G因仅支持NSA模式下的5G网络，不支持SA模式下的5G网络，部分网友提出质疑。为此，雷军转发相关科普微博，其中核心观点是，“SA和NSA长期并存，不存在NSA组网手机“一刀切”淘汰的现象。

在笔者看来，两位手机大佬的表述并不全面。

1、“5G手机不支持SA，未来有很大问题。”但这个“未来”时间并不确定，并不意味着仅支持NSA的5G手机短期内就会被淘汰。

2、一定时期内5G网络为NSA/SA混合组网，不过在网络升级后，仅支持NSA的单模手机，在仅有SA网络地点将无法连接5G网络。

所以，用户无需急于站队。

那么问题来了，究竟如何看待NSA和SA，消费者又将如何选择5G手机呢？

NSA先行，SA将是主流部署方式

NSA和SA是5G现行组网的两种主要方式。简单来讲，NSA是融合现在4G基站和网络架构部署的5G网络。因此，其建设速度非常快，直接利用4G基站加装5G基站，即可实现5G网络覆盖。但由于架构使用的还是4G网络架构，导致5G网络的海量物联网接入和低时延特性无法发挥。

而SA组网被称为独立组网。说白了就是重新建设5G基站和后端5G网络，从而完全实现5G网络的所有特性和功能。但因为所有基站和基础设施都需要重新建设，所以建设成本相当的高。

目前，全球大部分国家都会从NSA组网逐步过渡到SA组网。因为该组网模式可以让5G网络快速覆盖和商用，而并不需要投入太高的成本。

SA虽然时延低，但是需要投入巨大成本去搭建，耗时耗力更耗财。但不可否认SA才是公认的5G的最终形态。

工业和信息化部部长苗圩9月20日在国新办新闻发布会上明确表示，明年将正式大规模投入独立组网的5G网络。与此同时，工信部还透露了，在未来的两三年内，NSA依旧会是5G的主流方案。

运营商也先后发声，将加快推进SA独立组网。

在“天翼智能生态博览会”上，中国电信再次明确SA的5G网络建设方向。中国电信董事长柯瑞文表示，中国电信一直在积极推进SA方向的演进。在网络切片方面，完成了业界首个基于5G SA端到端环境下的网络切片实验；在移动边缘计算方面，自主研发了MEC的平台；在云化方面，率先实现了基于IPv6和云网融合架构下5G SA的部署，实现了5G跟4G的互操作；在业务应用方面，有一些面向公众和垂直行业的应用创新。

中国移动目标是在明年6月份能够实现5G规模商用，并基于5G SA独立组网的架构，同时面向大众用户和行业客户。

中国联通此前也明确表示将基于SA标准建设5G网络，持续推动5G关键技术突破，积极推进R16标准协议和SA网络设备、终端的成熟。

针对SA建设成本问题，中国电信、中国联通采用了共建共享5G的创新思路。9月9日，中国电信和中国联通签署了《5G网络共建共享框架合作协议书》。根据协议书的内容，中国电信、中国联通将在全国范围内合作共建一张5G接入网络。网络建设上，谁建设、谁投资、谁维护、谁承担网络运营成本。双方用户归属不变，品牌和业务运营保持独立。

具备5G高速率、大容量、低时延三大特点的SA，将会催生出对网络要求更高的意想不到的应用。业界目前看到的5G应用包括XR（AR、VR、MR）、云游戏、智能汽车、工业互联网。