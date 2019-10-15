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毕马威发布全球颠覆者报告：亚马逊/苹果居首，6家中国公司上榜

2019-10-15 11:38:39来源：凤凰科技作者：箫雨责编：远洋评论：

北京时间10月15日消息，毕马威发布的年度全球科技颠覆者报告显示，亚马逊公司、苹果公司以及阿里巴巴集团被视为最具颠覆性的公司。除阿里外，还有5家中国公司上榜。

毕马威此次发布的《颠覆性公司和商业模式》报告包含了两项调查：一个是毕马威科技行业创新调查，在2018年12月至2019年1月在网上进行，受访者是来自12个国家的逾740名科技行业领袖；另一个是毕马威科技产业千禧一代调查，在2019年2月至2019年3月在网上进行，受访者是来自7个国家的600位在科技行业工作的千禧一代。

报告显示，电商平台和社交网络平台是最具颠覆性的商业模式。27%的全球科技行业领袖认为电商平台是未来三年最具颠覆性的商业模式。全球电商支出预计将从2019年的3.5万亿美元增加到2023年的6.5万亿美元。

▲最具颠覆性公司榜单：亚马逊、苹果、阿里巴巴、大疆、谷歌、Netflix、Airbnb、微软、Facebook、百度、腾讯、滴滴、Uber、小米、三星、Lyft、特斯拉。

在最具颠覆性的公司榜单中，16%的科技产业领袖认为苹果和亚马逊是最具颠覆性的公司，其次是阿里的15%。中国公司有6家上榜，分别是阿里(16%)、大疆创新科技公司(7%)、百度(4%)、腾讯(3%)、滴滴(2%)、小米(2%)。

最具创新远见的科技领袖

哪些科技领袖最具创新远见呢？在受访的科技行业领袖眼里，他们认为是谷歌CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)、特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)以及阿里联合创始人马云。但是在千禧一代看来，排在前三位的是马斯克、马云以及微软公司联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)。华为创始人任正非排名第九，小米创始人雷军和软银创始人孙正义(masayoshi son)并列第十。

全球科技领袖最喜爱的应用是谷歌和Chrome。Facebook第二、Instagram第三。百度排在第13位，微信位居15位。

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关键词：亚马逊苹果

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