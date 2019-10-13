苹果公司要求Apple TV＋创作者不要抹黑中国

IT之家10月13日消息 据BuzzFeed News消息，苹果除下架“香港暴徒App”之外，还将相应的努力延伸到了Apple TV+领域。报道称，苹果公司已经指示Apple TV+的创作者要避免负面地描述中国。

BuzzFeed News指出，这不是苹果公司现在才开始这样，早在去年，这家公司就开始告诫许多节目创作者，尽管当时苹果的具体措辞尚不清楚，但是期最终目的就是“避免抹黑中国。”

BuzzFeed News报道称，这些“避免抹黑中国”的指令是由埃迪•库伊(Eddy Cue)和苹果国际内容开发主管摩根•万德尔(Morgan Wandell)下达的。

此外，BuzzFeed还采访了一名应用程序开发商，称从苹果公司接到有关中国问题的电话很常见。“我们刚接到苹果的电话，他们说‘我们刚接到中国政府的电话’，五分钟后，我们的应用程序就下了App Store，”一位美国科技高管告诉BuzzFeed News，“在这一方面，没有可商量的余地。”

苹果公司的这个做法对好莱坞制片人来说，并不罕见。一位与苹果公司无关的制片人告诉BuzzFeed，“苹果向中国示好在好莱坞并不少见。这是公认的做法”“你要进入人家的市场，（尊重这个市场的一切）是必须的，他们都想进入这个市场，谁不想呢？”