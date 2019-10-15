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一加氢OS 10.0正式发布，一加5/5T之后可升级安卓10系统

2019-10-15 15:29:24来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月15日消息 一加手机今天下午在北京举行发布会，带来了一加7T新品手机，一加7T全系搭载90Hz流体屏。另外一加7T还搭载了新一代的AMOLED屏幕。一加7T将预装全新的氢 OS 10.0 系统，基于Android 10打造。

官方宣布，氢 OS 10.0 来了，一次里程碑式的升级。一加7T将出厂搭载 Android 10，更加轻快流畅的底层优化，Smooth Battle 带来的逐帧优化、超 150 项动效优化、更智能的相册、支持公交门禁的多功能 NFC、还有随你所想、随叫随到的车载语音助手。

另外在升级方面，氢OS10.0支持一加5/5T、一加6/6T、一加7/7 Pro手机升级。

一加7T全系搭载全新的高通骁龙 855 Plus 移动平台，全系标配 UFS 3.0，全新升级的 Warp 闪充 30T，相比前代提升 23%。支持杜比全景声的双扬声器，独立驱动的 Haptic 振动马达，并有多款首批支持 90Hz 高帧版游戏的加入，满足你对旗舰的所有想象，释放你对旗舰的无限渴望。

一加7T配备三颗镜头强大相机，这一次主摄做到了行业最高规格 7P 镜头，还有 F1.6 大光圈 + OIS 光学防抖，远近都美的「人像模式」、昼夜辽阔的「超广角超级夜景」、独立驱动的微距马达所带来的「OnePlus 像素微距」…… 更进一步的软件和硬件全新升级。

一加7T搭载全新的视频防抖功能：一加不抖，更强的防抖算法配合更精准的陀螺仪，三颗摄像头全部出动——主摄、长焦、超广角随时听你自由切换！与你并肩无惧挑战，随你所见“稳定”输出。

据介绍，一加7T采用90Hz 流体屏，更先进的发光材料；400 万:1 极高对比度；超 1000 尼特局部最高亮度，并拥有 HDR10+ 认证和全新推出的「彩色阅读模式」，读起来更舒适，看起来更沉浸。其中短波蓝光减少 40%+DC 调光的加入，更加呵护你的眼睛。

根据此前信息，一加7T将采用6.55英寸2400×1080分辨率AMOLED显示屏，具有90Hz刷新率，峰值亮度为1000尼特，支持HDR10 +，搭载屏下指纹。

配置方面，一加7T搭载高通骁龙855 Plus处理器，内置3800mAh电池，支持30W快充，前置1600万像素摄像头，后置48MP+16MP+12MP三摄。

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关键词：一加7T一加手机氢OS

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