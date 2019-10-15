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京东副总裁宋旸回应“二选一”：受伤最深的是商家

2019-10-15 18:06:19来源：新浪科技作者：-责编：微尘/实习评论：

“电商二选一”近期再度引发热议，今日，京东副总裁宋旸在朋友圈发文表示，二选一受伤最深的根本不是京东，是那些没日没夜为生活奔波忙碌的商家，平台资源稀缺更应该鼓励商家多渠道、多平台发展，多销售一点是一点，而不是用各种手段威胁打压，涸泽而渔的结果是让天下的生意越来越难。

2015年，京东将天猫诉至法院，称其借商户“二选一”滥用市场支配地位，对于此案，天猫方面主张由浙江省高级人民法院审理，因此这个案件一度陷入法院管辖权之争。

2017年，北京市高级人民法院一审驳回天猫法院管辖权异议，天猫不服提出上诉。

近日，该案有了新进展。10月9日，中国裁判文书网显示，中华人民共和国最高人民法院二审认定北京市高级人民法院对此案有管辖权。

针对此判决，阿里集团市场公关委员会主席王帅发文称尊重法院的任何判决结果，并表示“这本来就是正常的市场行为，也是最朴素的商业规则，不愿配合某些企业进行炒作”。

对于阿里的态度，宋旸则称，相比起之前矢口否认，公开承认自己进行过二选一是一种进步。我们欣赏这种态度和自省的精神。

以下为京东宋旸朋友圈全文：

这两天有关二选一的话题再次引发了大家的讨论，今天正好是京东11.11启动发布会，借着这个机会也说几点看法：

1、相比起之前矢口否认，公开承认自己进行过二选一是一种进步。我们欣赏这种态度和自省的精神！

2、二选一受伤最深的根本不是京东，是那些没日没夜为生活奔波忙碌的商家，平台资源稀缺更应该鼓励商家多渠道、多平台发展，多销售一点是一点，而不是用各种手段威胁打压，涸泽而渔的结果是让天下的生意越来越难。

3、《中华人民共和国电子商务法》、《中华人民共和国反垄断法》等法律法规已经明确规定强迫商家二选一是违法行为。希望个别企业能具备基本的法律意识，没有法律和规则，才会有劣币驱逐良币，况且有些企业天生就不是良币。

4、年终大促就要来了，希望每个商家都能在各个平台大卖，用更好的商品服务好我们的消费者。

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关键词：京东宋旸

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