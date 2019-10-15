小米MIUI 11新增最近任务“模糊预览图”，保护支付宝微信等隐私

IT之家10月15日消息 小米手机官方表示，MIUI 11系统增加了最近任务“模糊预览图”功能，前往 设置 > 桌面 > 模糊预览图，选择相应的应用即可。这样再也不怕有人发现我支付宝里的两位数余额了。

据悉，MIUI 11带来了成熟的现代设计语言、万象息屏，加入了动态字体系统与动态自然音效体系，推出Mi Work工作套件与Mi Go出行套件，还有快捷回复、全新游戏模式等功能。

此次，MIUI11的开发版对所有支持升级的机型进行全量推送，发版速度堪称“史上最快”。具体机型包括：Redmi K20 Pro、小米9、小米9SE、小米MIX 2S、小米8透明探索版、小米MIX3、小米8屏幕指纹版、小米CC9美图定制版、小米CC9、小米MAX3、小米8青春版、小米8SE、小米MIX2、小米6、Redmi Note 7 Pro、Redmi Note 7、小米CC9e、红米6Pro、小米6X、红米Note5、小米Note3、红米6、红米6A、小米Play、小米5X、小米5Plus、红米5、红米5A、小米5sPlus、小米5S、小米MIX、小米Note2、小米MAX2、小米5C、红米Note5A高配版、红米Note5A标准版、红米4X、红米Note4X高通平台等。