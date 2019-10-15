DxOMARK谈索尼Xperia 1音质得分垫底：好的设置没被默认启动

IT之家10月15日消息 DxOMARK官方在公布音质评测及相关手机排名之后，不少用户对索尼Xperia 1得分45垫底一事感到不解。对此DxOMARK也在昨日给出回应。

DxOMARK表示，索尼显然为Xperia 1的诸多音频功能投入了大量精力，但遗憾的是，在默认设置下以扬声器回放音乐或电影时，这番努力的成果并没有体现出来，用户一定要启用手机的杜比全景声功能。不过，即使在默认模式下，声音的清晰度也不错，这对游戏玩家来说是有所助益的。而对于那些使用手机录制视频或音频的人来说，这更是一个好消息，毕竟Xperia 1在我们所有的用例中的表现都不错。

对于网友的质疑，DxOMARK进一步强调，我们只测试默认模式，因为这是唯一公平的方式。手机音频可以有很多手动设置选择例如：DTS,杜比全景声，环绕声等。因为组合太多所以没有人能测完所有的选项，并且这会使分数发布变得更复杂。我们认为，厂商有责任为所有可能的使用场景提供其准确的设置，并且成为默认设置。如果这些默认设置足够强大，消费者则不用再打开其他功能：好的设置应该默认被启动，并且做正确的调校。

根据DxOMARK公布的音质测试方法，其通过三个步骤测试音频质量：第一步在实验室和消音室完成；第二步分析音频，通过客观测试和感知测试；第三步是评分：通过音色、空间感、背景、力度、音损、音量等结合100多个测试数据得出最后的总分。

目前，The DxOMARK Audio排名为Huawei Mate 20 X、Apple iPhone XS Max、Apple iPhone 11 Pro Max、Samsung Galaxy Note 10+、Samsung Galaxy S10+、Honor 20 Pro、Sony Xperia 1