DXOMARK推出手机音频评分系统：华为、苹果手机位列前二

IT之家10月10日消息 今日晚间，DXOMARK正式推出了手机音频评分系统DXOMARK Audio。

DXOMARK表示，屏幕的尺寸与质量以及相机的特色与功能一直是用户考虑的主要因素，但近年来音频质量的重要性也大为增加。不过，DXOMARK仅测试智能手机内置扬声器的播放性能，而不测试与耳机或外部扬声器连接时的性能。

据悉，DXOMARK将不同的音频质量属性细分为各个项目，计算各项目的分数后，组合成该属性的分数，再将所有属性分数汇总成整体分数。与图像质量测试一样，DXOMARK使用开放式评分系统（没有最高分上线），这也意味着当扬声器和麦克风的质量提高，得分也会跟着增加。

▲图源：DXOMARK

据介绍，DXOMARK音频实验室包括两个主要的测试装置：消音室和试听室。在消音室中，音频团队将被测的设备放在盒子内并密封，然后使用麦克风和传感器记录结果。除了麦克风以外，当要测试设备的录音功能时，其也会将扬声器放在盒子内模拟各种使用场景。试听室内则放置着数个扬声器，将受测的人员或设备围住。DXOMARK利用数个麦克风以相同的布局重现特定的场景。

此外，DXOMARK还公布了首批The DXOMARK Audio排名。此次DXOMARK测试了来自五个不同制造商手机，包括苹果的iPhone 11 Pro Max和XS Max、三星的Galaxy Note 10+和S10 +、荣耀20 Pro、华为Mate 20 X以及索尼的Xperia 1。

DXOMARK数据显示，75分的华为Mate 20 X排在第一位。DXOMARK表示，Mate 20 X具有最大的尺寸的机身，并且与其他测试的智能手机不同，它具有立体麦克风，这些使它以1分的优势身居榜首。

iPhone XS Max和iPhone 11Pro Max则分别以74分和71分位列二、三位。之后是三星的Note10+和S10+。荣耀20Pro获得53分，索尼XperiaX1获得45分。

▲DXOMARK Audio首次总体排名

此外，DXOMARK还公布了“播放”和“录制”两个子项目得分。在两个子项目中，华为Mate 20 X均排在第一位。索尼则是唯一一个录制功能优于播放功能的设备。

▲播放项目排名

▲录制项目排名