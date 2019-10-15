马云获福布斯终身成就奖：有史以来最伟大企业家之一

在新加坡举行的2019福布斯全球CEO大会现场，马云被授予福布斯终身成就奖，以表彰他在全球范围内坚持和倡导企业家精神，帮助一代人通过互联网获得成功。马云也是13年来全球首位获得该奖项的互联网行业领导者。

福布斯媒体集团主席、《福布斯》总编辑史蒂夫·福布斯在颁奖词中盛赞马云，“不仅是我们这个时代、更是有史以来世界上最伟大的企业家英雄之一”。福布斯认为，马云不仅创造了阿里巴巴这家伟大的公司，而且带动了中国乃至全世界小微企业的蓬勃发展，是我们这个时代最有影响力的人之一。

在随后的对话中，史蒂夫·福布斯更对马云表示，“你创业的初心和成绩，我觉得完全可以获得诺贝尔奖！”

作为全球最具影响力的商业杂志，福布斯于2006年设立了马尔科姆·福布斯终身成就奖，以表彰杰出企业家的终身成就。这个以福布斯集团已故主席命名的奖项，代表了福布斯家族和集团对企业家成就和企业家精神的最高赞誉。成立13年来，全球仅7名企业家获奖。马云是首个也是唯一来自互联网科技领域的获奖者。据史蒂夫·福布斯现场介绍，2019年是其父亲马尔科姆·福布斯的百年诞辰，在这一年颁授这一奖项意义尤为重大。

终身成就就是终身成就他人。回顾马云的创业历程，帮助他人成功是始终不变的坚持。早在2000年，马云第一次登上福布斯杂志时，他就坚信阿里巴巴的未来是“改变世界”。当时阿里巴巴刚刚成立18个月，还在亏损中苦苦挣扎，马云思考的却是“让天下没有难做的生意”。他告诉记者，未来数万亿美元的全球贸易一定会实现网络化，小企业和年轻人可以全球买、全球卖。

19年间，马云用极具前瞻性的商业思想，和始终关注小企业、普通人的企业家精神，帮助整整一代中国人抓住了电子商务机遇，实现了当年的宏愿。如今，阿里巴巴已从18人的创业团队成长为全球领先的数字经济体，为社会带来4000多万就业机会，也为全球小企业和年轻人打造了一个实现梦想的平台。

这一努力也得到了世界的正视和回报。20天前，同样是为了表彰马云所代表的企业家精神，以及在全球公益和教育领域做出的突出贡献，比利时国王菲利普亲自授予马云比利时王国大将军级皇冠勋章。