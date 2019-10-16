阅文与迪士尼达成内容合作，中国作者将原创星战故事

10月16日上午消息，阅文集团与迪士尼在内容创作领域达成合作，将共同推出首部由中国作者原创的星战网络小说。

阅文集团联席CEO吴文辉表示，希望能够助力星战触及更多的中国读者，同时，通过创造性地尝试和探索，将为中国读者带来中国式表达的星战故事。

迪士尼旗下卢卡斯影业品牌和策略副总裁James Waugh表示，非常高兴能够和阅文集团合作，共同创作星战原创故事，“将中国元素和中文特有的叙事方式带入星球大战的浩瀚银河”。

此外，40本星球大战小说电子中文书达成首次国内官方授权，今日起七天之内，相关作品在起点读书、QQ阅读等平台展开限免阅读活动。

中国市场对迪士尼来说具有重要意义。去年9月，迪士尼中国发布迪士尼、皮克斯、漫威、星球大战四大品牌的内容规划及公司在华各大业务的战略部署。据当时介绍，随着《黑豹》和《复仇者联盟3：无限战争》上映，漫威系列电影中国累计票房高达120亿元人民币，迪士尼影业连续两年成为全球和内地票房冠军。

目前，迪士尼中国正通过更精细的本土化运营来开掘中国市场。在讲述中国故事上，阅文无疑更具经验，不过此类合作尚属首次，具体效果还需要等作品上线，看读者反馈。

本次中国“本土化”的星战故事由阅文大神作家国王陛下执笔。此前，国王陛下完成了《崩坏世界的传奇大冒险》、《盗梦宗师》、《从前有座灵剑山》、《崩坏星河》等作品。

对阅文而言，与迪士尼的合作或将有助于其国际化运作。网文出海渐成潮流，而阅文也在发力国际市场。据其年中报告，阅文旗下海外英文网站及移动平台WebNovel用户访问量在2019年上半年达到约1800万，覆盖400余部中文译文作品和近5万部本地语言原创文学作品。

在上月底，阅文宣布收购泰国网文公司OBU 20%股权，进一步拓展海外市场。