有了科技“神助攻”，极限运动秒变大众运动

“在技术成熟的条件下，极限体育有可能变成竞技体育。”在10月16日，以健康中国–科技体育产业论坛上，清华大学天津高端装备研究院汪家道教授指出。

汪家道表示，科技对竞技体育、极限体育和大众体育将产生极大的助推作用。

一方面，竞技体育目前是一个国家的实力标志。2020年奥运会在即，中国运动员的压力巨大，科技可以发挥一定作用。汪家道以自行车比赛为例，2008年之前英国队最多拿过2块金牌，2008年则拿了8块金牌、4块银牌，2块铜牌，这是因为英国在2008年奥运会投了30万英镑做自行车相关的科技，以及一些量化训练实验。

据悉，通过对自行车进行组装、测试，可以优化减少1%的阻力。而由于运动员已经到了人类的极限，要想减少1%，通过运动提高是非常困难的事情，

另一方面，在技术成熟的条件下，极限体育有可能变成竞技体育。汪家道表示，以登山运动为例，登山服对技术人员是很大的挑战，“我们现在在做一些石墨烯材料，另外还有碳纳米管的结合，我们在军工产业已经用了这些技术。另外还有些一般气凝胶，是非常好的隔热材料，这些材料对未来的登山运动，还有运动的普及都会带来好处。因为装备安全了，我相信大家都愿意去尝试一下登山运动。”

“体育最重要的是一种探索精神，很多项目需要技术去保证它的安全，使得它越来越普及。”汪家道坚信，随着安全性越来越提高，技术保障的不断加强，竞技运动和极限运动也会变为大众运动。

汪家道，中国目前的科研投入已经非常大，但跟国外相比，科研投出和科研产出依然差距真大。“目前国内的科研产出在30%左右，而美国、德国已经达到60%～80%，这是因为我国的成果转化环节没有做好。”

汪家道建议，国内的科技团队一方面要自我发展；另一方面要与市场结合，把技术转化为产品，产品形成商品，最终形成市场能力。

值得注意的是，当天活动最后，清华大学天津高端装备研究院的代表与奥运冠军一起共同发布了“健康生活优体计划”。该计划将在《“健康中国2030”规划纲要》文件精神的指导下，以体育结合科技的理念，打通生产、技术、渠道、宣传、资金等体育产业链上各个环节，打造一个以为奥运冠军为引领、为体育健康产业相关的各领域从业者提供相互交流资源对接的产业平台。