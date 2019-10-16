雷军详解小米科技园：造价52亿，科技感十足

9月份，小米科技园举办了开园典礼，在典礼上，雷军与小米其他高管一起参加了时间胶囊封存仪式。

在典礼上雷军表示，九年前创业，在中关村银谷大厦807室，300平米的办公室，我们也举办了一个小小的开业仪式，来了一位嘉宾，也放了礼炮烟花，还喝了小米粥，开始了北漂奋斗。

雷军在小米科技园正式动工时曾感慨：小米在北京创业五年，像北漂，首先是银谷大厦，接着是卷石大厦、宏源大厦，再搬到五彩城大厦，又租了五彩城周围四栋楼，几乎一年搬一次！在北京，终于会有一个自己的家。

对于小米科技园的规模，雷军表示其造价52亿，共计8栋楼占地34万平方米。据悉，小米科技园的新办公大楼可容纳1.6万个工位，员工已经陆续搬入。

近期雷军详细介绍了小米科技园，表示造价52亿的小米科技园，是工作区，更是小米人的家园。

下面是介绍内容：

2010年4月6日，小米在北四环银谷大厦807室诞生，当时办公面积只有300平方米，我们13个人静悄悄举行了开业仪式。

这一“北漂”就是九年多，离开银谷大厦后，我们又辗转于卷石大厦、宏源大厦、五彩城大厦，又租了五彩城周围四栋楼，几乎一年搬一次。如今，小米人终于告别频繁寻找新办公楼的日子，有了一个安稳的家。

小米科技园位于北京海淀区安宁庄路，建筑面积34.8万平方米，一共修建了8栋办公楼，可容纳超过16000名员工。

从2015年7月启动建设，到2019年4月完工，我们一共花了近4年的时间，投入了52亿元，最终落成了这座简约时尚、功能完善的办公及研发一体化园区，被小米员工们亲切地称为“清河三里屯”。

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这里是高大上，科技感十足的钢铁森林。

8栋办公楼全部采用不锈钢的外立面，超大单元体幕墙和落地式设计，让对立而望的楼群，充满了高级感和科技范儿。

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这里是大气高效，匹配世界500强的现代办公区。

科技园不仅明亮宽敞，提供满足多种需求的办公和会议场所。在看不见的底层设计上，更匹配了智慧办公控制系统、智能环境控制系统、智能安防管理系统，和智慧能源管理系统。

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不仅是工作园区，更是温馨惬意的生活园区。

除了最大化满足员工的办公需求，小米科技园区内还有各种人性化的设计与生活配套设施。这里不仅有全球最大的小米之家旗舰店，有员工餐厅、咖啡厅、快餐店，还有健身房、便利店、美发店、篮球馆、医务室...我们希望小米同学们能够在工作之余更好地享受生活。

小米之家全球总店，位于小米科技园A栋，共两层，占地1600平米，是全球最大的小米之家，这里展示着小米最新最具代表性的科技产品、一站式体验的AI智能家庭场景服务，还有小米的书籍、文化衫，处处体现着小米的文化积淀。

▲卡丁车上写满了最初支持小米的100个用户的论坛ID

民以食为天。吃在小米，有占地11800平米，超大的员工餐厅，其中光主题餐厅就有6个，分别是：星辰大海、米宴、咖啡广场、我爱北京、1988餐厅和2010餐厅，可容纳2000多人同时就餐。

园区里还有很多独立品牌店入驻，包括KFC、星巴克、赛百味、村上一屋、first pizza等，有创意的行政同学们还经常在园区内设置美食快闪店一条街，提供天南海北的各色小吃。

不少崇尚健康生活的小米同学喜欢运动，园区内设有两处健身房，共计1000平方米，跑步机、椭圆机、划船器、各种哑铃器械、体操课室一应俱全，同时提供私教课程。喜欢打球的同学们还可以去篮球馆打一场正儿八经的比赛。在园区C栋1层，有专业的医务人员与基础医疗器械随时应对员工身体不适的就诊需求。

茶余饭后的工作间隙，更多的同学喜欢去充满绿植的连廊休息区放松，或者在园区花影间散步，寻找各种小清新的拍照地打卡。

夜幕降临后的科技园又换了一副模样，“灯火万家城四畔，星河一道水中央。”大楼外侧的彩色灯带流光溢彩，摇曳生辉，既繁华又温暖，园区中央的小广场还是举办音乐表演等文艺活动的好场所。

入驻新园区之际，小米也成功登上了美国《财富》杂志发布的2019年世界500强企业排行榜，排名468位，成为史上最年轻的500强公司。好事成双，既是小米奋斗征程上的阶段性里程碑，也是小米事业的再起步。

过去9年的成就，让大家深深感觉，幸福是奋斗出来的。我也很感谢这个伟大的时代，让小米赶上了创新创业的黄金时期，在9年的时间里面高速的成长，未来，小米依然会继续努力奋斗。在新家园的这片沃土上，我们一定会创造更多精彩的故事！