微博：用户反馈张雨晗帐号刷数据，已暂停商业接单功能

IT之家10月17日消息 关于此前某MCN机构通过微博账号进行原发推广存在刷数据行为，@微博管理员今日发文称，微博平台接到反馈，有用户在微博上通过@张雨晗YuHan微博帐号进行推广时，该帐号存在刷数据的行为。已暂停@张雨晗YuHan账号的商业接单功能，同时微博会尽快查实，依据事实和社区管理规则，对帐号做进一步处理。

以下为微博全文：

近日，微博平台接到反馈，有用户在微博上通过@张雨晗YuHan微博帐号进行推广时，该帐号存在刷数据的行为。

经查，该帐号在微博平台原发推广该条商业内容的报价为3070元。在接到反馈后，我们已暂停@张雨晗YuHan账号的商业接单功能。我们同时联系了该账号所在的MCN公司，经MCN公司反馈，他们收取了客户视频制作费用，但金额与网文说明的有较大差距。关于刷数据行为和订单金额纠纷，微博会尽快查实，依据事实和社区管理规则，对帐号做进一步处理。?

微博平台坚决打击各类刷数据行为，并定期对外公布进展。

今年上半年，微博协同警方破获了一起网络水军非法获利案件。

今年7月，累计关闭以发布垃圾信息为目的的账号82.2万个，禁言发布垃圾信息的账号3600个；

今年8月，累计关闭以发布垃圾信息为目的的账号30万个，禁言发布垃圾信息的账号5546个；

今年9月，累计关闭以发布垃圾信息为目的的账号11.2万个，禁言发布垃圾信息的账号7600个；

微博坚决打击各类刷数据行为，也欢迎用户及时举报，共同维护微博平台的健康环境，一经查实，站方将坚决处理。