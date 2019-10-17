香港完成3.5GHz频谱拍卖，中国移动收获最多

10月17日消息，据香港媒体报道，香港在本周完成了3.5GHz频段的频谱拍卖。香港通讯事务管理办公室（OFCA）宣布，四家运营商以总计10.06亿港元获得了3.5GHz频段内的200MHz频谱。

其中，中国移动香港公司以3亿港元获得了60MHz频谱（A1-A6频段），为电信运营商之中最多。香港电讯（HKT）和数码通则均以2.52亿港元获得了50MHz频谱（HKT获得A7-A11频段，数码通则为A12-A16频段），和记电讯香港公司（3 HK）则以2.02亿港元获得了40MHz频谱（A17-A20）。

这些频谱将于明年4月1日生效，为期15年。

OFCA的公告写道，成功竞投的运营商需在明年1月14日前缴付频谱使用费用以及交付履约保证金。

有分析认为，香港此次频谱拍卖售价合理，甚至是稍低于市场预期。

中国移动香港公司CEO李帆风表示，集团现已在旺角、中环及尖沙咀旗舰店内设置基站，并且有信心利用获得的频谱铺设更广泛的5G网络。

香港电讯回应指出，拍卖价格合理，认为这将有助于鼓励业界及大众采用5G。

OFCA将在稍后公布4.9GHz和3.3GHz频段的频谱拍卖结果。毫米波频段的26GHz和28GHz频段则在今年3月以行政方式分配给了中移动香港、香港电讯和数码通三家公司，每家获得了400MHz频谱。