2019年Q2基带市场份额：高通和三星争夺5G基带市场领导权

Strategy Analytics手机元件技术研究服务最新发布的研究报告《2019年Q2基带市场份额追踪：高通和三星争夺5G基带市场领导权》指出，2019年Q2全球蜂窝基带处理器市场收益年同比下降4%，为50亿美元。

Strategy Analytics的报告指出，2019年Q2全球蜂窝基带处理器市场收益份额位居前五名的为：高通、海思半导体、联发科、三星LSI和英特尔。2019年Q2高通以43%的收益份额保持全球基带市场的领导地位，海思半导体以15%的收益份额排名第二，联发科以14%紧随其后。

· Strategy Analytics预计，随着基带市场正经历5G过渡期，近几个季度LTE基带增长显著放缓，这可能是关键的增长催化剂。

· 5G基带市场在2019年开端良好。高通和三星LSI凭借关键的5G基带设计优势赢得主动权。

· 2019年Q2联发科和紫光展锐依然艰难前行。然而，两家公司的业绩都比上一季度有所改善。

· 蜂窝物联网市场仍然是基带厂商的重要机遇，因此现有的和规模较小的厂商都在努力争取该市场份额。

Strategy Analytics副总监Sravan Kundojjala表示：“关键的iPhone调制解调器设计的失势和智能手机市场的疲软影响了高通在2019年Q2的基带出货量。高通的旗舰芯片骁龙855受到市场好评，并被所有领先的安卓智能手机制造商采用。Strategy Analytics认为，高通在5G的功耗、性能、场地试验、客户关系、传统空中接口强度和RF前端强度方面似乎更具优势，并且有望凭借其广泛的5G芯片获得份额增长。2019年Q2高通在非智能手机细分市场（包括LTE功能手机、蜂窝平板电脑、蜂窝可穿戴设备、蜂窝物联网和汽车）的调制解调器出货量占其总调制解调器出货量的10%以上。”

Strategy Analytics手机元件技术研究服务执行总监Stuart Robinson表示：“联发科和紫光展锐的表现持续不佳，两家公司都在努力在2019年Q2提高其基带市场份额。联发科凭借其新款Helio P90，P70，P65，P22 A22芯片和A22芯片在2019年Q2环比有所增长。就单位出货量而言，全球第三大基带厂商紫光展锐在2019年Q2继续表现疲软，但凭借其新的具有竞争力的虎贲与春藤品牌产品以及其LTE设计优势，该公司呈复苏的迹象。Strategy Analytics认为，如果联发科和紫光展锐能够无懈可击的完成每一步，中国5G机遇有可能使这两家公司重振雄风。”

Strategy Analytics射频和无线元件研究服务总监Christopher Taylor补充说：“从长远来看，苹果最近收购英特尔的智能手机调制解调器业务很可能会减少基带厂商的潜在市场。三星LSI在2019年Q2成为5G早期市场竞争者，Strategy Analytics预计，就5G基带市场份额而言，高通和三星LSI并驾齐驱。尽管正在进行贸易战，海思在2019年Q2仍显示出两位数的LTE出货量增长，并为5G做好了准备。英特尔最近决定退出5G智能手机调制解调器市场，使市场拥有更少的选择，这同时也反映了网络技术过渡期摸黑前行的困难性。”