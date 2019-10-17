淘集集每月亏损超2亿，正在等待接盘侠

10月17日午间消息，10月15日凌晨3点，淘集集创始人张正平在淘集集官方微博发布“致伙伴们的一封道歉信”。信中他表示，进入7月，由于内外部一些因素，公司业绩增长受到了极大的影响，销售额出现停滞。

据《财经》杂志报道，今年至今，淘集集已经亏损近12亿元，上半年净亏六个亿，净资产负6亿元，目前每月亏损超2亿元。

天眼查数据显示，张正平为淘集集CEO，对13家公司拥有实际控制权，其中包括了淘集集的主体公司上海欢兽实业有限公司，上海欢兽实业有限公司成立于2017年5月，注册资本1000万人民币，经营范围包括建筑装饰材料、健身器材、五金交电、日用百货、电子产品、针纺织品等，其中张正平持有该公司99%的股份。

此前，淘集集因拖欠货款问题，其上海办公地点楼下聚集了上百位商家进行维权。10月11日，淘集集临时成立的商家回款处理小组开始逐一与到访的商家协商，并出具了一份让商家“不敢签”的协议。协议内容显示，淘集集将会在收到某大型集团公司支付的收购价款后偿还20%的债务金额，剩余货款将等到重组后达到20亿美元上市时以股权质押借款或股权套现方式偿还。

公开资料显示，社交电商app淘集集创立于2018年8月，是一个主打下沉市场的拼购电商平台。此前极光大数据发布的报告显示，上线9个月的淘集集月活用户超4000万，与拼多多的用户重合度高达55.0%。