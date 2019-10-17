荣耀20青春版发布会邀请函已抵达IT之家：“解锁你的美”

IT之家10月17日消息 此前，荣耀手机官方宣布，将于10月22日在北京召开荣耀20青春版新品发布会。现在，荣耀20青春版的邀请函已抵达IT之家，一起来看一下吧。

此次荣耀20青春版发布会邀请函Slogan是“解锁你的美”，本体是一件信函。信函内含两张说明卡片，其中一张绘有指纹图案，配文“解锁你的美”，与此前荣耀手机官方释出的“一触倾心”彩蛋相契合，寓意荣耀20青春版将支持屏下指纹解锁。

另一张卡片则密密麻麻写着诸多汉字，诸如“宝藏男孩出类拔萃”“一起寻找青春里的10/22”等等，暗喻荣耀20青春版定位的同时，还将发布会的时间融合在内。

目前，荣耀20青春版的部分配置已经曝光。荣耀20青春版将配备一块6.3英寸2400×1080分辨率OLED屏幕，支持屏下指纹识别，机身厚度为7.67mm；相机方面，荣耀20青春版后置4800万+800万+200万像素三摄组合，前置1600万像素摄像头。

核心配置方面，荣耀20青春版CPU主频为2.2GHz，内置4000mAh电池，拥有4GB/6GB/8GB RAM内存容量，以及64GB/128GB/256GB手机内存。具体更多亮点，IT之家将在10月22日为各位小伙伴同步更新报道。